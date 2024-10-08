Звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь" и фильма "Иловайск 2014. Батальон Донбасс" Анастасия Ренард в интервью УНИАН рассказала о кино во время войны, были ли у нее служебные романы и кто из украинских актеров ей нравится больше всего.

Настя, поздравляю! Вы - актриса, которая имеет немного за плечами ролей, однако одни из главных. В чем секрет? Это опыт или связи?

У меня, как и у каждого успешного актера, за спиной ряд ролей, с которых я начинала, на которых училась и росла. Просто эту закулисную работу часто не видно, но она огромна. Никакие связи не помогут сыграть роль. Ты должен обладать навыками и быть в хорошей актерской форме, только тогда возможен успех. Но когда ты добавляешь к этому коктейлю еще и веру в себя - приходят главные роли.

Я постоянно работаю над собой, над качеством своей актерской игры. Сейчас продолжаю работу с американско-канадским актерским коучем, как это собственно принято у многих актеров.

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Приходилось ли в профессии использовать именно связи для получения роли? И как вы к этому относитесь?

Я никогда не использовала связи для получения роли, потому что всегда за качество продукта. А хороший продукт может быть только тогда, когда собирается команда профессионалов. Только так.

Многие актеры из-за недостатка работы с начала войны стали открывать свои собственные дела. А чем занималась актриса Анастасия Ренард?

В первый месяц войны мы с друзьями помогали военному госпиталю. А после того как недалеко от нас произошел мощный прилет, я быстро вспомнила, что меня приглашают в мюнхенский театр Kammerspiele(смеется). Организатором выступил Театр драматургов, которому я искренне благодарна. Мы объездили ряд театров Германии, работали над современными текстами украинских драматургов, поэтому имели возможность лично доносить западной аудитории что происходит в Украине, и таким образом собирать средства и через театр помогать нашим бойцам.

У меня очень классный английский, я легко нахожу общий язык с новыми людьми, поэтому выступала еще и как коммуникатор между немецкой командой и нами. А дальше меня порекомендовали, и сотрудничала с театром Дармштадта.

В то время были даже попытки писать свои собственные тексты, что очень помогало морально.

Далее, обучение Workshop ISAAC в академии драматического искусства в Берлине, я продолжала преподавать онлайн, ведь еще с 20-го года создала свои курсы актерского мастерства для бизнеса и жизни. Это было для меня большой радостью поддерживать и обучать своих учеников в сложные времена.

Однако, если не кино, чем бы вы в жизни занимались?

Все же, в кино еще столько прекрасных профессий. Иногда задумываюсь над продюсированием, присматриваю соответствующее обучение.

А если не кино, то помню, как расширил мое восприятие мастер-класс по дизайну интерьера, а особенно, магия комбинирования цветов. Я была в восторге, будто начала видеть и чувствовать все ярче. Особенно когда в путешествиях, захожу в аутентичные магазины тканей и любуюсь традиционными принтами. Поэтому кто знает, возможно когда-то вдохновлюсь комбинировать образы уже и как стилист.

Сейчас завершается показ второго сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь", где вы играете хирурга Блонду. Расскажите, как вы получили эту роль, и кого еще рассматривали на образ Блонды?

Моя героиня - хирург, которую в мобильном госпитале все называют Блонда. Она бывшая заведующая хирургическим отделением больницы, которую разбомбили во время полномасштабного вторжения.

Залог плодотворного творческого сотрудничества - общие ценности. Помню, в январе 24-го я пришла на киностудию Film.ua, познакомилась с крутым кастинг-директором Иваном Качановским. Мы записали сцены минут за 20, а дальше долго говорили о кино, искусстве, будущем индустрии. И уже через месяц я получила пробы на Блонду - пересмотрела тонну видео работы наших героев, военных медиков, тренировалась на полигоне стрелять из AR-15, прошла онлайн курс тактической медицины, надела бронежилет и записала.

Кого еще рассматривали на роль, я не знаю, конкуренция - это часть работы актера, но я не интересуюсь именами. Знаю только что в начале Блонду хотели видеть старше лет на 10-15, но качественно записанная проба сделала свое и меня утвердили.

Я счастлива, что сыграла такую сильную, интересную героиню, и благодарна продюсерам за доверие.

Как изменилась ваша жизнь после этого сериала?

Студентки медицинского факультета стали узнавать на улице. Говорят, сериал очень нравится, только рожают слишком быстро (смеется). Я говорю, что это магия кино.

Многие наши зрители подписались на меня в социальных сетях, особенно в ТикТок. Мы общаемся, проводим прямые эфиры, друг за друга переживаем и радуемся.

Кто из актеров "Женского доктора" симпатизирует вам как мужчина?

Здесь может быть несколько вариантов. Между тем, трудно устоять перед актерским магнетизмом Сергея Киселя. К нему невозможно быть равнодушной, не так ли?

Откройте тайну, чем завершится вторая часть сериала и вернется ли Балюк в сюжетную линию?

Если бы я не была бы связана тайной контракта - я открыла бы вам все секреты. Поверьте(улыбается). Очень скоро вы все сами увидите, возможно сегодня или уже завтра.

Кто больше симпатизирует - Тарас Цимбалюк или Андрей Исаенко, с которыми вы снимаетесь в сериале?

Дорогие мои, здесь невозможно сравнивать. И Цимбалюк, и Исаенко - яркие личности и прекрасные актеры. Мне повезло, иметь таких партнеров по площадке.

У каждого своя актерская игра, разный актерский путь, манеры. Но это прекрасно, что режиссер утверждает на роли таких разноплановых актеров.

Поэтому зрителям и интересно.

Какая сцена была самой тяжелой и почему?

Для меня самой тяжелой сценой в съемках "Женского доктора" была сцена, когда мы делали кесарево сечение. Я должна была принять ребенка. И когда эта маленькая звездочка появилась, она устроила нам концерт. Я не слышала ни режиссера, ни себя, ни партнеров. Ребенок меня заворожил. Но благодаря харизме и опытности Цимбалюка через несколько минут малышка уже улыбалась, и мы успешно доиграли сцену.

В 2019 году также вышла картина с вашей главной ролью "Иловайск 2014. Батальон Донбасс", с этой лентой вы проездили много городов. Чем актуален этот фильм может быть сейчас?

В первую очередь, это фильм - дань уважения воинам-героям, кто отдал свою жизнь за Украину в 2014 году, в начале российско-украинской войны. Тема войны она вечная - что человек чувствует там, через какие трансформации он проходит, какой выбор делает.

Интересна история моей героини, жительницы Иловайска, которая рискуя собой помогает украинским военным выжить. Это близкая тема настоящего для каждого из нас. Роль в военной драме я считаю судьбоносной для себя. Когда я впервые читала сценарий - мурашки по телу шли табунами, потому что эта роль обо мне, моей истории и о моей семье. Поэтому приглашаю к просмотру тех, кто еще не видел!

А с россиянами вы раньше играли на одной площадке в кино или театре? Есть те, с кем до сих пор поддерживаете связь?

На площадках с россиянами я встречалась, но никакого тесного контакта не происходило, поэтому мне, можно сказать, повезло.

Многие актеры высказываются, если россияне вернутся в украинский кинематограф, они не будут сниматься. Какова ваша позиция?

Если здесь будут российские актеры - это будет проигранная война. Культурно и идеологически. О каких совместных съемках с этими мы можем говорить?

Судя по вашим социальным сетям, вы свободно владеете иностранными языками. Это желание выходить на других рынок?

Это хорошее образование и опыт жизни в США. Также я имею большое желание представлять украинское кино на международных площадках, а для этого нужен английский, который у меня есть. Я уже имею британского агента, которая представляет меня на международном кинорынке. Однако, в первую очередь, я - украинская актриса и этим горжусь.

Расскажите еще о жизни в США, кем работали, почему уехали?

Люди в Америке значительно больше улыбаются, чем в Украине. Этому учат на работе и это является официальным требованием, если ты работаешь с публикой. Хотя я, лично, видела как однажды с улыбкой на лице моего коллегу увольняли. Есть определенная граница, до которой человек тебя подпускает, а дальше бетон - хоть лбом бей. У нас не так. Поэтому люди в Америке, по моему мнению, более раскованные, они позволяют себе быть не идеальными, а особенно женщины любят свои недостатки. Иногда это переходит все границы, но я о балансе. Конечно, я эстетка и восхищаюсь тем, как выглядят наши украинские женщины в любом возрасте. Однако иногда стоит забивать на это соревнование "постоянно быть на высоте" и принимать себя такими, какие мы есть. Ведь каждый человек уникален.

Какая жизнь в Америке и чем отличается от жизни в Украине?

Я жила в Калифорнии, работала фотографом в компании Кодак в Диснейленде. Мне предложили эту работу и я была очень рада, потому что в Америке жизнь дорогая, поэтому это предложение было очень кстати.

Я поехала в Штаты еще студенткой, это была программа по обмену. Знаю, что к Америке люди по-разному относятся, но судьба мне улыбалась, для меня многое было открытием. В то время это была работа мечты - к нам приходили звезды - Том Круз, Дэвид Бекхэм. Их харизма, простота самовыражения и легкость, это нечто. Именно тогда я поняла, что все возможно!

Однако, должна была закончить обучение на механико-математическом факультете Шевченко, поэтому вернулась. Я всегда восхищалась актерами, которые имели за плечами юридические или технические специальности. Ведь это и формирует многогранность личности. За такими людьми интересно наблюдать. Поэтому у меня есть волшебная записная книжка-копилка, в которую я составляю интересный опыт и инсайты из путешествий.

Не было мыслей не возвращаться, а остаться там?

Я была настолько переполнена вот этим американским "Dream Big" и "все возможно", что конечно думала. Но меня ждали родители и учеба.

Раньше вы не были публичным человеком и почти не давали интервью. Ведь это узнаваемость, зритель с вами знакомится, личностный контакт не менее важен для любви, чем актерское мастерство. Мало ли приглашали журналисты?

После начала полномасштабного вторжения украинцы очень изменились. Особенно в начале 2022, я видела столько настоящих открытых людей. Изменилась и я. Если раньше в интервью говорила исключительно о работе, премьерах, то теперь мне хочется говорить больше о жизни, о том, что придает силы и вдохновляет. Ведь поддерживать друг друга сейчас очень важно.

А что касается личного, вы в отношениях? И влияет ли работа в кино на личное?

Думаю, это тема для следующего интервью(улыбается). Профессия однозначно влияет на личное. Вот вам ситуация: часто близкие помогают мне записывать пробы и когда между дублями у меня спрашивают какие-то бытовые вещи, я могу ответить с персонажа. А поскольку я играю преимущественно сильных волевых железных леди, поэтому с какой интонацией я могу ответить - можете себе представить(смеется). А дальше приходится долго объяснять, что это была не я.

Бывали ли у вас служебные романы на площадке?

Симпатии конечно что были, потому что это долгое время проведенное вместе с актерами по сцене. Однако, романов, нет, не было.

По вашему мнению, как изменится украинская киноиндустрия после войны, вернут ли российских актеров к съемкам в Украине?

Мы слишком долго были под давлением российских денег. Считаю, будущее украинского кино - быть самобытной частью европейских копродукций.

Думаю, нас ждет путь Чехии и других стран Центральной и Восточной Европы. Украина станет мощной площадкой, где будет процветать не только свое кино, но и будут сниматься на постоянной основе международные проекты. У нас все для этого есть.