Десять дней он проведет в Киеве с семьей.

Украинский комедийный актер Гарик Бирча, сыгравший главную роль в сериале "Виталька", в начале полномасштабного российского вторжения пошел на фронт. Уже больше года он состоит в рядах ВСУ и приближает нашу победу вместе со сослуживцами.

Сейчас же ему удалось вырваться домой. Он проведет 10 дней в кругу семьи, а затем снова отправится на фронт.

В программе "Сніданок з 1+1" он рассказал, что это первый его отпуск с начала большой войны.

"Ощущения крутые, очень рад был увидеть близких, родных. Обнял жену, расцеловал ребенка. Потом на "Лигу Смеха" пригласили. Включиться было сложно, но я адаптировался", – сказал Гарик.

Также он рассказал, что ранее служил в армии, поэтому даже не думал, вступать в ряды ВСУ или нет. Он сразу принял это решение. За год службы он вырос до звания главного сержанта.

"В начале сформировалась отдельная специальная рота и мы выполняли задания по защите Киева и Киевской области. Потом на базе этой роты, которая вся из добровольцев состояла, был создан специальный отдельный батальон, и там я занял должность командира взвода обеспечения", - добавил актер и воин ВСУ.

Напомним, ранее ведущий Тимур Мирошниченко ответил, пойдет ли на фронт.

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