Также он рассказал о предстоящем пересечении границы, уже скоро он поедет на "Евровидение".

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который будет корреспондентом на "Евровидении" в Ливерпуле, рассказал, пойдет ли он на фронт. Недавно он сообщил, что получил повестку.

"Я военнообязанный, офицер, проходил военную кафедру в университете. Это абсолютно нормальный процесс - раз в несколько лет ты должен приходить в военкомат. В 2006 году я принес присягу на верность украинскому народу. С тех пор хожу в военкомат. Так совпало, что я был там в 2016 или 2017 году, в 2021 и теперь снова пригласили, чтобы проверить все документы. Я сходил, сделал это", - отметил Мирошниченко в интервью "24 каналу".

Также ведущего спросили, думал ли он о том, что ему придется уйти на фронт. Многие военные находятся на войне уже более года, их нужно кем-то заменять.

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"Всякое может быть. Конечно, говорить, что этого никогда не произойдет, я не могу. Потому что мы все не знаем, что будет завтра. Все может быть", - поделился мыслями ведущий.

Кроме этого, Мирошниченко рассказал, выпустят ли его за границу после скандала с комиком Щегелем, который сбежал из Украины и публично этим хвастался. По словам ведущего, Минкульт наработал определенный алгоритм, который он не собирается нарушать.

"Первый пункт - посещение военкомата. Например, я последний раз был в военкомате 6 марта этого года. Все документы в порядке. То, что я вернусь, и так понятно - у меня здесь дети, семья, любимая работа. Если бы я очень хотел, я бы уже давным-давно был за границей. Но я люблю Украину и никогда даже не думал о том, что в самые сложные времена буду за границей. Конечно нет. Но, если это культурно-дипломатическая работа, то ее тоже должен кто-то выполнять. Я выполню свою миссию и вернусь. 13 мая финал, 14 мая в Варшаве, 15 - в Украине. Все понятно. А 17 у меня эфир, так что я должен быть уже в Киеве", - резюмировал ведущий.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы сами смогут выбрать артистов, которые займут судейские кресла и будут оценивать страны-участников в финале "Евровидения".

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