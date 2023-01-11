Турецко-немецкая актриса сыграла Хюррем Султан. Данная роль подарила ей миллионы поклонников со всего мира.

Известная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря роли Хюррем в сериале "Великолепный век", показала трогательное фото со своими взрослыми дочками. Девочек зовут Лара и Лили. Ларе сейчас 8 лет, Лили - 2 года.

На новых снимках, опубликованных в блоге актрисы, видно, что они в узком семейном кругу отпраздновали день рождения Лили. В кадр также попали родители Узерли - Хуссейн и Урсула.

Личная жизнь Мерьем Узерли

Отметим, что в 2011 году актриса начала встречаться с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Именно он является отцом Лары. Однако незадолго после рождения девочки пара рассталась.

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На Берлинале-2019 звезда Узерли появилась с новым избранником - арабским продюсером Мохаммедом Аль-Турки. В январе 2021 года Мерьем во второй раз стала мамой, но имя отца второй дочери до сих пор держит в секрете.

Напомним, актриса Мерьем Узерли поделилась соблазнительными фото в купальнике.

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