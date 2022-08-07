На блог звезды турецкого сериала "Великолепный век" подписаны почти семь с половиной миллионов человек.

Турецко-немецкая актриса и фотомодель Мерьем Узерли, которая обрела мировую славу благодаря роли Хюррем Султан в культовом сериале "Роксолана", порадовала своих подписчиков в Instagram-блоге серией новых фото в купальнике.

На снимках она позирует в закрытом разноцветном плавательном костюме, очевидно, где-то в комнате. Меньше чем за сутки фото набрало более 100 тысяч лайков и тысячи комментариев с комплиментами.

Отметим, в 2011 году в Турции начались съемки сериала "Великолепный век", и Мерьем Узерли подошла на роль наложницы из Украины Роксоланы. Он стал самым рейтинговым и самым дорогим турецким сериалом на то время.

Напомним, ранее звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли порадовала фанатов новым студийным фото.

Также УНИАН писал, как начинались отношения султана Сулеймана и Хюррем, об их нелегкой жизни, от чего умер правитель и кто его заменил, а также куда пропала Мерьем Узерли.

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