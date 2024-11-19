Она также рассказала, как проходит ее вторая беременность.

Звезда сериалов "Сваты" и "Папик-2" Анна Кошмал, которая недавно сообщила о второй беременности, впервые заговорила о своем муже.

Не секрет, что актриса не любит говорить о личном и скрывает лицо своего избранника. Однако в своем Instagram она все же ответила на вопрос поклонников, которые поинтересовались, чем занимается ее возлюбленный.

"Муж с художественным образованием, познакомились на съемочной площадке в кино. К театру он не имеет отношения", - написала Анна.

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Актриса также рассказала, как чувствует себя во время второй беременности.

В частности, она отметила, что был сильный токсикоз первый триместр. Однако сейчас уже стало намного лучше.

"С четвертого месяца, как и в прошлый раз, все хорошо и стабильно, даже несмотря на то, что я еще не в декрете".

Также Анна добавила, что уже знает пол будущего ребенка. Но они с мужем решили пока держать это в тайне.

К слову, супруги уже воспитывают общего 6-летнего сына Михаила.

Напомним, ранее беременная Анна Кошмал ответила, не боится ли рожать во время войны.

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