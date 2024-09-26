Она также рассказала, будет ли делать гендер-пати.

Звезда сериалов "Сваты" и "Папик-2" Анна Кошмал, которая недавно сообщила о своей беременности, рассказала, не боится ли рожать во время войны.

В частности, 29-летняя девушка призналась, что они с мужем давно хотели пополнения в семье. Поэтому даже в сложные времена решили, что не стоит отказываться от мечты.

"Пришло осознание, что время очень быстро бежит, что не стоит откладывать мечты и глубинные желания на "лучшие времена", ведь это лишь иллюзия. Жизнь всегда будет сложная, насыщенная проблемами, препятствиями, вызовами. Сейчас почувствовали себя готовыми, планировали", - написала Анна в своем Instagram.

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Она также добавила, что пока не знает, кто у нее родится. А тренд на проведение гендер-пати не понимает и говорит об этом так:

"Мы с мужем в этом плане вообще две консервы, не понимаем того, ну не украинская это традиция. Но подружки говорят, что я тю-тю и надо делать. Не знаю, возможно, что-то скромное, возможно, вообще без этого обойдемся".

К слову, Анна Кошмал не показывает публично своего мужа. Известно, что супруги уже воспитывают общего 6-летнего сына Михаила.

Напомним, ранее блогер Юлия Верба впервые показала лицо новорожденной дочери.

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