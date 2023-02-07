Молодая актриса выложила в своем блоге соблазнительное фото.

Украинская актриса Анна Кошмал в новой фотосессии показала свой стальной пресс. Как можно убедиться по снимку, девушка находится в прекрасной спортивной форме - выглядит подтянуто, а также заметно, что она держит в тонусе свои мышцы.

В описании к фотографии Кошмал обнародовала свой гастрольный график театральных спектаклей. Так, в марте и апреле она посетит Киев, Одессу, Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Черкассы, Ровно, Луцк, Чернигов, Хмельницкий, Винницу и Житомир.

Кто такая Анна Кошмал

Украинская актриса, которая еще в подростковом возрасте стала любимицей миллионов. Одной из ее самых знаковых ролей считается сериал "Сваты", где Кошмал сыграла подростка Женьку - внучку главных героев.

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После этого Анна еще неоднократно появлялась в украинских сериалах. Например, ее можно увидеть в "Село на миллион", "Слуге народа", "Вкусе счастья", "Корзинке для счастья", "Хозяйке" и других.

После 24 февраля Кошмал пыталась обратиться к своим российским коллегам, чтобы те помогли распространить информацию о зверствах оккупантов на территории нашей страны, но те не ответили. Больше всего она разочаровалась именно в "сватовской" семье, потому что с актерами "Сватов" она работала бок о бок долгие годы, а они оказались предателями и путинистами.

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