Актриса показала сообщение, которое ей прислали россияне.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поразила своих подписчиков в Instagram сообщением, которое получила недавно. Ей написали россияне и предложили выступить в одном из городов на их мероприятии. Знаменитость в шоке от этого.

"Привет, Оренбург на связи. У нас тут конкурс "Студенческая осень", и мы хотели взять на конкурс песню "Мой маленький оркестр", которую ты пела в сериале. И было бы славно, если бы ты могла выступить на нашем конкурсе по доброте душевной. Мало ли, будешь в Оренбурге с 7 по 10 ноября примерно", - написал отправитель.

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Анна Кошмал возмутилась и написала: "Они там в каком-то параллельном мире живут?"

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Анна перестала говорить на русском и не общается ни с кем из России. Многие ее бывшие коллеги по сериалу "Сваты" поддержали кровожадную войну в Украине.

Например, Федор Добронравов, который исполнил роль Ивана Будько, летом проведал раненых оккупантов в больнице и пожелал им скорейшего выздоровления. За страну-агрессора также выступили Татьяна Кравченко (роль Валентины Будько), Инна Королева (роль Марии Ковалевой), Олеся Железняк (роль Ларисы Буханкиной) и некоторые другие звезды сериала.

Напомним, Анна Кошмал сообщила о срыве съемок из-за массовых обстрелов Украины.

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