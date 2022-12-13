Актриса недавно уже показывала то, как выглядела в юности, а теперь решила поделиться совсем детским архивом.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал - очень популярная в Украине личность. Ее все знают не только по именитом ситкому, но еще и по другим работам: "Село на миллион", "Село на миллион 2", "Хозяйка", "Слуга народа" и другие. Также Аня ведет свой блог в Instagram, где рассказывает о закадровой жизни.

Так, недавно артистка показала фото, сделанные в студенческие годы. На фоне того, что подписчики активно отреагировали на снимки, Кошмал решила продолжать делиться неопубликованными архивами.

На этот раз она продемонстрировала снимок, где Ане тогда 11-12 лет. Его девушка опубликовала в stories.

Видео дня

Напомним, Кошмал ранее рассказала, что до 20 лет у нее был совершенно другой стиль. Она одевалась в широкие штаны, джинсовки и кроссовки, а после 20-ти нашла и приняла свою женственность.

Именно в этом возрасте у Ани случился и другой переломный момент в жизни - она перестала есть мясо. В своем блоге звезда украинских сериалов также часто рассказывает об осознанном питании.

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