Олеся Железняк, которая сыграла Ларису Буханкину в культовом ситкоме, открыто высказывает свою поддержку лидеру страны-агрессора Владимиру Путину.

Актриса Олеся Железняк, которая прославилась благодаря роли в ситкоме "Сваты", поддержала Путина и его кровожадную войну. Ранее она неоднократно говорила об этом в СМИ и в своем блоге. Ее экс-коллега по съемочной площадке, украинская актриса Анна Кошмал, выступила против войны, за что продолжает получать негативные комментарии от артистов-путинистов.

Например, сейчас Железняк заявила, что у Кошмал якобы произошло "помутнение". Об этом пишут росСМИ.

"Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен, это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя всё равно люблю, я тебя жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся", - цитируют пропагандисты Железняк.

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Она посоветовала Анне Кошмал не поддаваться эмоциям и мыслить здраво.

"Это какое-то помутнение. Произошло затмение! У меня ведь у самой много родственников с Украины…" - сказала Олеся.

Какие актеры "Сватов" поддержали войну

Отметим, в 2022 году в день рождения Путина Олеся Железняк записала видеообращение к диктатору, в котором сказала: "Я вас очень люблю! Я восхищаюсь вами! Я восхищаюсь тому, как вы держите удар. Я восхищаюсь тем, что у меня и у нашей страны такой президент".

Актер Федор Добронравов, который сыграл Ивана Будько, в 2022 году навещал раненных оккупантов в больнице. Артист поддержал их и поблагодарил за службу.

Также за войну выступила Татьяна Кравченко - Валентина Будько. Она продолжает гастролировать в России.

Напомним, кто из звезд "Сватов" поддержал Путина и войну.

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