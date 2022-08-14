Анна Тринчер похвасталась первыми фото с празднования своего 21-летия.

Украинская актриса, певица и блогер Анна Тринчер показала первые кадры с празднования своего дня рождения.3 августа девушке исполнился 21 год, но фото в своих соцсетях она начала публиковать только сейчас.

На снимке звезда предстала в стильном монокини, поверх которого надела накидку с перьями. Одну ножку Тринчер выставила вперед и подняла руки вверх, чтобы выглядеть более сексуально.

"Первые кадры с дня рождения. Отпраздновали очень душевно, почти никто не пил алкоголь, но было так весело. И это лучше всего. Спасибо всем, кто разделил со мной этот день. Уютно, по-семейному, в узком кругу, без тусовок, за приятными беседами – это для меня", - подписала фото Анна.

Поклонники уже успели оценить ее новые снимки. Девушку засыпали комплиментами.

"Невероятная красотка", "Нежно и эстетично", "Шикарная", "Богиня", "Анюта, это бомба", "Пушка", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Анна Тринчер в отчаянии рассказала о сложном периоде в жизни.

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