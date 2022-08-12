"Я будто зависла в пространстве", призналась актриса.

Украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер рассказала о сложном периоде в жизни.

Откровенное признание она сделала в Instagram-сторис.

"Я не понимаю, что сейчас происходит, ретроградный меркурий, меркурийный ретроград, но я будто зависла в пространстве: не могу себя собрать, не могу решать вопросы, вопросы не решаются так, как хотелось бы, куча заданий", – отчаянно призналась девушка на видео.

На еще одной записи Тринчер перечислила список предстоящих дел, среди которых – следующий релиз, съемки клипа, перевод песен на английский язык и концерт в Португалии.

Кроме того, актрису беспокоит вопрос, как быстро похудеть.

Ранее сообщалось, что на днях Тринчер сделала сразу три татуировки. Девушка не удержалась и показала их поклонникам.

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