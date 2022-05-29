Тринчер показала грудь после маммопластики.

Украинская актриса, певица и блогер Анна Тринчер показала поклонникам несколько кадров со своего шоппинга. На одном из фото она засветила свою грудь после маммопластики.

Так, Тринчер предстала в сером брючном костюме свободного кроя. При этом она решила не застегивать пиджак, тем самым обнажила свою грудь.

Также звезда пожаловалась на то, что ей сложно подобрать себе гардероб из-за низкого роста, широких бедер и узкой талии.

"Всю жизнь из-за этого ощущаю дискриминацию низеньких девушек. Все нужно укорачивать и подшивать", - посетовала актриса.

Напомним, ранее Анна Тринчер ответила хейтерам, обвиняющим ее в том, что она перешла на украинский язык только после полномасштабного вторжения России в Украину.

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