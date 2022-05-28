Тринчер перешла на украинский язык после полномасштабного вторжения.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер ответила хейтерам, которые обвиняют ее в переходе на украинский язык только после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Тринчер, она вместе со своим женихом, блогером Александром Волошиным решила перейти на украинский язык. Девушка добавила, что ей легко было перейти на государственный язык, она быстро приучилась вести на нем свои социальные сети.

При этом она отметила, что некоторые подписчики пытаются "уколоть" ее за переход на украинский язык только после полномасштабного вторжения.

"Прилетают такие смс типа: "А чего ты только сейчас перешла на украинский?", "Что это за лицемерие?" Мой ответ на такое мнение – идите в ср*ку. Какая вам разница? Это мое право", - сказала Тринчер в интервью Showbiz 24.

Напомним, ранее Анна Тринчер поразила пышной грудью в прозрачном белье.

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