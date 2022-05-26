Артистка опубликовала кадры, сделанные еще до полномасштабной войны в Украине.

Украинская певица, блогерша и актриса Анна Тринчер поделилась у себя в Instagram-блоге фотографиями, сделанными до 24 февраля. Там артистка позирует в соблазнительном нижнем белье.

"Что-то из прошлой жизни", - подписала фото Аня.

Учитывая то, что зимой Тринчер сделала себе операцию по увеличению груди, можно понять, что фотосессия была проведена уже после этой операции.

"Как красиво", "Богиня", "Секси фото!", "Шикарная", "Какая фигурка!", - пишут поклонники под постом Анны.

Напомним, Анну Тринчер выгнали из дома и "кинули" на круглую сумму.

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