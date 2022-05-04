Певица попала в неприятную историю.

Незадолго до начала войны украинская певица Анна Тринчер и ее женил Александр Волошин арендовали роскошную квартиру в Киеве. Но после вторжения России в Украину они были вынуждены переехать на Западную Украину.

Теперь, по возвращению домой, хозяйка квартиры не пускает их домой. Также, по словам Тринчер, она отказалась возвращать 4 тысячи долларов (117 тысяч гривень), которые они заплатили ей за аренду. Кроме того, владелица апартаментов требует заплатить ей за два месяца, которые Аня и Саша не жили в квартире.

"Человек удерживает наши деньги, заставляет платить аренду за время, которое мы не находимся в квартире. Мы уже больше двух месяцев не проживаем в Киеве. Мы вынуждены уезжать не потому, что нам так захотелось или у нас поменялись планы. Более того, она не пускает нас в квартиру", – пожаловалась Тринчер.

Кроме того, Тринчер отметила, что не оставит это просто так. Она настроена обратиться к юристам, чтобы те в рамках закона помогли ей решить этот инцидент.

Напомним, ранее Анна Тринчер в новом клипе спела о разлуке с любимым и расплакалась.

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