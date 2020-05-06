Звезда сериала "Не родись красивой" заразился коронавирусом

На данный момент актер находится на домашнем лечении.

У российского актера Петра Красилова, который известен по ролям в таких сериалах, как «Не родись красивой» и «Бедная Настя», обнаружили коронавирус.

Читайте такжеСменивший пол певец Оскар заразился коронавирусомКак пишет Telegram-канал Mash, на данный момент Красилов находится на домашнем лечении.

«Звезда сериалов нулевых обратился в "скорую" еще вчера. Приехавшие медики решили его забрать. Актера доставили в КТ-центр, провели ему компьютерную томографию легких и другие исследования. И обнаружили COVID-19», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, как советскую и российскую певицу Надежду Бабкину выписали из больницы после лечения от пневмонии, вызванной коронавирусом.