Переболевшую коронавирусом Бабкину выписали из больницы
Советскую и российскую певицу Надежду Бабкину выписали из больницы.
Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
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В настоящее время певица уже находится дома.
«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», - рассказала Бабкина, поблагодарив медперсонал за лечение.
Как сообщал УНИАН, ровно месяц прошел с момента госпитализации Надежды Бабкиной в одну из московских клиник. Певицу увезли из дома в тяжелом состоянии и практически сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз поставили неутешительный - двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. До недавнего времени артистка находилась в отделении кардиореанимации, питалась через зонд, а дышала при помощи специальной трахеостомической трубки.
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