В сети заподозрили, что у актрисы может быть какое-то заболевание, например, анорексия.

Южнокорейская модель и актриса Чон Хо-ён, которая прославилась после съемок в популярном сериале стримингового сервиса Netflix "Игра в кальмара", напугала поклонников своей чрезмерно худощавой фигурой.

Как пишет Daily Mail, пользователи соцсетей заподозрили, что у девушки может быть какое-то заболевание, например, анорексия.

"Ты в порядке? Ты хорошо питаешься? Позаботься о себе! Ты и твое здоровье на первом месте", "Я совсем не хочу показаться негативной, просто хочу сказать: то, как ты выглядишь в черном платье, меня немного обеспокоило", – отмечали они в комментариях.

В своем последнем интервью Star News девушка призналась, что действительно похудела из-за съемок сериала, потому что у нее не было времени на то, чтобы поесть:

Читайте также"Игру в кальмара" на Netflix "подвинули" в рейтинге: какой сериал в лидерах по просмотрам"Я сбросила много веса. Вся одежда, которая раньше подходила мне, когда я впервые приехала сюда, теперь слишком свободна".

Напомним, ранее 77-летний актер из сериала "Игра в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь после выхода проекта.

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