Зрителей во втором сезоне ждет много нового, а также раскроется тайна двух братьев.

Режиссер популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек рассказал секреты второго сезона. Главный герой престанет перед зрителями совершенно с другой стороны

Об этом пишет Entertainment.

По словам режиссера, Сон Ги-Хун - участник №456 – в первом сезоне сериала реагировал на все события пассивно и был очень добр, а в новом сезоне его сделают более эмоциональным.

При этом Хван Дон Хек указал, что главный герой вернется в игру. При этом он "сделает что-нибудь для мира".

Читайте такжеМультики про Новый год и Рождество: 8 лучших праздничных шедевров"В первом сезоне мы увидели, что Ги-Хун – персонаж, чья человечность раскрывается только в определенных ситуациях. Другими словами, его эмпатия проявляется в очень пассивной манере. Но я подумал, что во втором сезоне из-за того, что он узнал из игр, его эмоциональный отклик будет более активным", – отметил режиссер.

Кроме того, в новых сериях больше времени уделят внутренним переживаниям актеров, чтобы фанаты могли лучше мотивы героев. Также раскроют историю братьев – ведущего и детектива, который вроде как и не умер, падая со скалы.

"Что касается ведущего (в исполнении Ли Бен Хуна), который также был в прошлом победителем, он стал ведущим, как Дарт Вейдер. Некоторые в конечном итоге превращаются в джедаев, а некоторые – в Дарта Вейдера. Я думаю, что, возможно, Ги-Хун попадет в определенную критическую точку, где он также пройдет испытание", – заинтриговал фанатов Хван Док.

"Игра в кальмара": что известно о сериале

Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. В первом сезоне 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

Как ранее сообщал УНИАН, 77-летний актер О Ен-су, сыгравший игрока под номером 001, откровенно рассказал о славе, которая буквально на него свалилась.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева