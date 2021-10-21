Также он заявил о своих актерских амбициях.

В прошлом месяце на платформе Netflix был показан южнокорейский сериал Игра в кальмара. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов людей. Сериал стал первым южнокорейским проектом, возглавившим топ Netflix.

Актеры стали вмиг популярными, продюсеры предлагают им новые проекты, а люди, при видя любимых актеров, сходят с ума. Так, 77-летний актер О Ен-су, сыгравший игрока под номером 001, откровенно рассказал о славе, которая буквально на него свалилась.

Читайте такжеЧто посмотреть дома на выходных: подборка уютных фильмовОб этом сообщает Daily Mail.

По его словам, для него повышенное внимание стало настоящим испытанием.

"Положение дел сильно поменялось. Теперь, когда я выхожу на улицу в кафе или куда-то еще, мне нужно помнить, что на меня все смотрят. Мне кажется, что слава, помимо прочего, — тяжелое бремя", — отметил он.

К слову, О Ен-су с 1967 по 2013 год играл в местном театре, а в 2003 году снялся в фильме "Весна, лето, осень, зима …. и весна". Более того, он заверил, что амбиций относительно актерской карьеры он не имеет.

Отметим, сюжет сериала разворачивается вокруг турнира на выживание, в котором участвуют 456 героев, попавших в финансовые трудности. Им предлагают посоревноваться в шести детских играх. Победитель получит 45600000000 вон (10200000000 грн), однако ставка в этой игре - жизнь. Главный герой сериала Сон Ки Хун, игрок №456, решается на участие, чтобы погасить долги и сохранить отношения с дочерью.

"Игра в кальмара" построена на постоянной необходимости персонажей делать непростой выбор. Чтобы выжить, они должны объединяться в союзы и предавать. Причем зачастую герои и сами заранее не знают, к чему приведет их решение.

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Автор: Каролина Гайдук