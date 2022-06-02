Алексей преподнес ей оригинальный подарок.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая рассказала, какой сюрприз устроил ей бойфренд Алексей на день рождения.

Так, возлюбленный отвез Дашу в Диснейленд в Париже. Свой 31-й год она встретила, катаясь на аттракционах.

"Самый невероятный подарок. Возможно не то время, но оставлю это здесь, потому что наконец-то плакала от счастья", - написала Петрожицкая в Instagram.

Также Даша поздравила украинцев с приходом лета и пожелала, чтобы оно было мирным.

Кто такая Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, финалистка "Голос страны" (2020).

Осенью 2020 года Дарья участвовала в четвертом сезоне телевизионного шоу "Танцы со звездами". Дарья и ее партнер Игорь покинули шоу в одиннадцатом эфире.

Напомним, ранее Даша Петрожицкая рассказала, что переехала к своему парню в Гамбург. У него там есть квартира, и он очень хотел, чтобы во время войны в Украине она находилась в безопасности.

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