Украинская актриса Дарья Петрожицкая рассказала, какой сюрприз устроил ей бойфренд Алексей на день рождения.
Так, возлюбленный отвез Дашу в Диснейленд в Париже. Свой 31-й год она встретила, катаясь на аттракционах.
"Самый невероятный подарок. Возможно не то время, но оставлю это здесь, потому что наконец-то плакала от счастья", - написала Петрожицкая в Instagram.
Также Даша поздравила украинцев с приходом лета и пожелала, чтобы оно было мирным.
Кто такая Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, финалистка "Голос страны" (2020).
Осенью 2020 года Дарья участвовала в четвертом сезоне телевизионного шоу "Танцы со звездами". Дарья и ее партнер Игорь покинули шоу в одиннадцатом эфире.
Напомним, ранее Даша Петрожицкая рассказала, что переехала к своему парню в Гамбург. У него там есть квартира, и он очень хотел, чтобы во время войны в Украине она находилась в безопасности.