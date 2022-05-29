Девушка вместе с парнем сейчас живет в Германии.

Украинская актриса Даша Петрожицкая, которая обрела популярность после съемок в сериале "Папик", приоткрыла завесу своей личной жизни.

Девушка показала своего парня-красавчика, с которым сейчас находится в Гамбурге. Девушка переехала к нему после полномасштабного вторжения России в Украину.

"На 19 день я приехала в Гамбург, в Германию. И теперь я тут. Потому что тут живет мой парень. Это его квартира. Он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности. Это мой Алексей, о котором я мало что хотела рассказывать. Особенно то, что он живет за границей", – сказала звезда в программе "Звездный путь".

Кто такая Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, финалистка "Голос страны" (2020).

Осенью 2020 года Дарья участвовала в четвертом сезоне телевизионного шоу "Танцы со звездами". Дарья и ее партнер Игорь покинули шоу в одиннадцатом эфире.

Напомним, ранее Даша Петрожицкая рассказала о своем бойфренде Алексее. Возлюбленный на два года моложе звездной избранницы. Мужчина никак не связан с миром кино и телевидения.

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