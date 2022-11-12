Лиев Шрайбер не первый раз высказывает свою позицию в поддержку Украины.

Звезда "Людей Икс" Лиев Шрайбер отреагировал на освобождение Херсона от российских оккупантов. Голливудский актер в своем Instagram-блоге опубликовал скриншот статьи одного из международных изданий о поднятии украинского флага в этом городе и написал: "Слава Украине!"

Кто такой Лиев Шрайбер

55-летний американский актер, сценарист и продюсер. Наиболее известен по ролям в "Люди Икс: Начало. Росомаха" и первым трем фильмам Уэса Крэйвена "Крик". Является обладателем шести номинаций на премию "Золотой глобус" и лауреатом премии "Тони". Среди последних известных ролей - "Пьяная история" (2016) и "Рэй Донован" (2022).

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Как Лиев Шрайбер поддерживает Украину

Лиев Шрайбер является послом платформы UNITED24. В этом году он посетил Львов и Киев с благотворительной миссией.

23 августа 2022 года Шрайбер получил Орден "За заслуги" III степени за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Освобождение Херсона 11 ноября

11 ноября в сети появилась информация о появлении украинских флагов и военных ВСУ на улицах Херсона. После того, как деоккупацию официально подтвердили, жители города вышли на улицы и праздновали возвращение под контроль Украины. Они пели гимн и обнимали военнослужащих ВСУ. В своем ежедневном обращении Зеленский прокомментировал этот исторический день.

Напомним, голливудский актер Бен Стиллер показал сувенир, привезенный из Украины.

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