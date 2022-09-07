Звезда фильмов "Ночь в Музее" и "Тайная жизнь Уолтера Митти" показал фото чашки с надписью "I love Lviv" и пожелал всем доброго утра.

Известный всему миру голливудский актер Бен Стиллер, который прославился ролями в фильмах "Ночь в Музее" и "Тайная жизнь Уолтера Митти", упомянул в своем блоге об Украине.

Так, он опубликовал фото чашки с надписью "I love Lviv" и пожелал всем доброго утра. Очевидно, эту чашку он приобрел или получил в подарок во время визита в Украину этим летом.

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Отметим, Бен Стиллер - посол доброй воли ООН. Когда он был в Украине, то сначала посетил Львов, где встретился с переселенцами, скрывающимися от обстрелов РФ в более безопасных регионах. Туда он привез гуманитарною помощь из Польши.

Затем Стиллер посетил Макаров на Киевщине, где своими глазами увидел следы от разрушений после обстрелов со стороны захватчиков и оккупации. Во время приезда в Украину актер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Россия запретила въезд голливудским звездам Шону Пенну и Бену Стиллеру.

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