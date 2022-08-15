Актер приехал в Украину с благотворительной миссией.

Голливудский актер Лиев Шрайбер решил посетить Киев. Ранее он уже приезжал во Львов, где застал воздушную тревогу.

Сегодня утром Шрайбера встретили на киевском вокзале. Известно, что Лиев занимается созданием отдельного военного госпиталя для раненых украинских защитников и защитниц. Также он оказывает психологическую помощь тем, кто находится на передовой, защищая нашу страну от российских оккупантов.

Именно с этой миссией он и посетил в очередной раз Украину.

"Одна из платформ, которую я поддерживаю, называется Ukraine Needs You. Она предоставляет круглосуточные психологические консультации украинцам. Мне кажется, в это сложное время очень важно говорить друг с другом", - сказал актер в эфире телемарафона.

Кроме того, за время войны в Украине побывали и другие голливудские звезды. Например, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и многие другие.

Напомним, Лиев Шрайбер является послом благотворительной платформы UNITED24, которая собрала для Украины более шести миллиардов гривен.

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