Мужчина понемногу возвращается к активному образу жизни.

Известный украинский юморист, военный и участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый рассказал о своем состоянии после серьезного осколочного ранения на фронте.

По словам мужчины, сейчас ему становится лучше. Пристальное наблюдение врачей в реабилитационном центре сделали свое дело. Виктор уже начинает самостоятельно ходить и постепенно возвращается к активной жизни.

"Хочу выразить очень большую благодарность медикам прежде всего за то, что спасли мне жизнь, за быстрые принятые решения. Сейчас прохожу реабилитацию, уже понемногу начинаю ходить. Даже играю в настольный теннис. Это ниф*га себе, я вам скажу! Поэтому хочу поблагодарить специалистов по реабилитации, потому что постепенно я возвращаюсь к привычной социальной и активной жизни", - сказал Розовый на YouTube-странице Минздрава Украины.

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Что известно о Викторе Розовом

Виктор в начале полномасштабной войны стал на защиту страны. Розовый служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Но в марте этого года во время выполнения боевого задания на передовой он получил осколочное ранение в голову. К счастью, побратимы вовремя оказали ему первую медицинскую помощь и спасли жизнь. После этого Виктор пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии. Позже мужчина показал шрам после ранения.

Сейчас артист проходит реабилитацию, а с ним рядом постоянно находится его жена Ольга.

Напомним, ранее Виктор Розовый высмеял росСМИ, которые написали ложь о нем.

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