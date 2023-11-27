Он несколько раз приходил в военкомат, потому что хотел защищать Украину на фронте.

Украинский актер Дмитрий Сова, получивший известность по ролям в сериалах "Черкассы", "Место под солнцем", "Фото на недобрую память" и других, рассказал, как попал в ВСУ.

В интервью OBOZ.UA Дмитрий признался, что с начала полномасштабного российского вторжения несколько раз приходил в военкомат, однако когда там слышали о его профессии, говорили, чтобы он ждал своей очереди.

"Я сам приходил в военкомат с началом вторжения не раз, звонил туда. Хотел знать, в каком я статусе, потому что люблю быть подготовленным. Спрашивали специальность. Говорил: "Актер театра и кино". Отвечали: "Ждите"", - говорит Сова.

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Перезвонили ему только в конце июня. Ему сказали забрать повестку. Но так как его не было дома, повестку ему положили в почтовый ящик. После того, как он ее забрал, Сова позвонил друзьям в "Азов" и тестю, который на тот момент уже служил.

Как говорит актер, он хотел попасть именно к своим, чтобы не нужно было полностью налаживать коммуникацию с новыми людьми.

"Попал в часть, где служит отец моей жены. Это бригада тактической авиации в Староконстантинове. Я нахожусь в батальоне охраны. Как проходит служба? Бывает по всякому. Меня очень вдохновляют пилоты, с которыми вижусь, когда есть возможность заехать к папе. Он командир звена, по специальности – летчик-истребитель, и сейчас летает", - добавил Сова.

Напомним, ранее супруга Дмитрия Совы заявила, что готова пойти на фронт. Однако пока не делает этого из-за травмы колена.

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