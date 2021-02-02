Актриса Наоми Уоттс показала, как закаляется.

Известная голливудская актриса, звезда "Кинг Конга" и "Звонка" Наоми Уоттс показала, как закаляется.

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Актриса в одном лишь купальнике без страха нырнула в снежный сугроб.

Соответствующее видео Уоттс опубликована на своей странице в Instagram.

"С днем снега. Сделайте решительный шаг!" - написала актриса.

Но не все поклонники актрисы оценили ее поступок.

"Мне больно просто смотреть это", "Ты сошла с ума?" - написали поклонники.

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Автор: Екатерина Лиманская