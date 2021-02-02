фото Наоми Уоттс, Instagram
Известная голливудская актриса, звезда "Кинг Конга" и "Звонка" Наоми Уоттс показала, как закаляется.
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Актриса в одном лишь купальнике без страха нырнула в снежный сугроб.
Соответствующее видео Уоттс опубликована на своей странице в Instagram.
"С днем снега. Сделайте решительный шаг!" - написала актриса.
Но не все поклонники актрисы оценили ее поступок.
"Мне больно просто смотреть это", "Ты сошла с ума?" - написали поклонники.
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