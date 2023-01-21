Российские СМИ сообщают, что 56-летний актер Михаил Мамаев уехал в зону боевых действий.

56-летний российский актер Михаил Мамаев поделился в своем блоге кадрами с оружием на фоне военной техники. Российские СМИ сообщают, что он уехал на фронт. Подробности его пребывания в зоне боевых действий не сообщаются.

На фото актер позирует в кепке с буквой z, которую оккупанты используют как символ своей "спецоперации" - так пропагандисты называют кровожадную войну и убийства мирных украинских граждан.

На фотографии также можно рассмотреть военную технику РФ с аналогичной символикой, и военных РФ. Мамаев закрыл им лица стикерами с изображением собаки.

Видео дня

Кто такой Михаил Мамаев

Советский и российский актёр родом из Москвы. За его плечами много ролей, однако одна является знаковой - это фильм "Гардемарины", где Мамаев сыграл Никиту Оленева.

В открытых источниках есть информация о том, что Мамаев еще со школьных лет мечтал быть военным - видит свое будущее в качестве разведчика. Для этого занимался физической подготовкой, однако в старших классах приоритеты изменились, и он решил связать свою жизнь с творчеством.

Напомним, известный российский актер получил повестку и готов убивать украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: