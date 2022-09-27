Стас Румянцев готов отправиться на войну против Украины.

Недавно в России объявили частичную мобилизацию, а все из-за больших потерь российской армии на войне в Украине. Теперь повестки приходят едва не всем россиянам. Среди них оказался и известный актер Стас Румянцев.

Сразу после получения повестки он явился в военкомат и встал на учет. На своей странице в Instagram он заявил, что все решится 28 сентября, после медицинской комиссии.

"Не осуждайте и простите мне мое решение! Все, кто меня любит. Я вас тоже люблю. Время непростое и непонятное, может все решится, а может, все там скоро будем, кто еще остался здесь в России. Пришла повестка вчера, был в военкомате", – написал актер. Видео дня

Оказывается, что ранее Румянцев был моряком и служил на корабле. Он добавил, что из Москвы его переведут в Кантемировскую танковую дивизию.

Также он отметил, что готов взять в руки лопату, чтобы копать окопы, и автомат для убийства украинцев.

Стас Румянцев: чем он известен

Стася Румянцев снимается в кино с 2014 года. Он обрел популярность благодаря таким фильмам как "Майя", "Большая игра", "За первого встречного", "За час до рассвета".

Известно, что он снимается не только в главных ролях, но и в качестве каскадера. Например, в таких лентах как "Хороший человек", "Балабол-4", "Стажеры".

Напомним, ранее путинист Иосиф Пригожин разозлился из-за повестки зятю.

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