Пара уже имеет двух общих детей.

Звезда фильмов "Форсаж 8" и "Адреналин" 57-летний Джейсон Стейтем женится. Об этом пишет издание RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

Известно, что актер почти 15 лет в отношениях с британской моделью Рози Хантингтон-Уайтли. Пара уже дважды стала родителями, однако не спешила официально оформлять брак. Но, как утверждает инсайдер, сейчас Джейсон наконец планирует свадьбу.

"Они чрезвычайно счастливы вместе. У них были свои взлеты и падения. Это в основном из-за того, что Стейтем был легкомысленным. Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что является невероятным партнером и отцом", - рассказал инсайдер.

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Он также добавил, что влюбленные думают о третьем совместном ребенке. Поэтому это и стало причиной для официального оформления отношений.

"Они шутят, что если еще будут ждать, то окажутся в доме престарелых еще до того, как смогут сыграть свадьбу".

К слову, пока ни актер, ни его избранница официально не комментировали эту новость.

Что известно об отношениях Джейсона Стейтема и Рози Хантингтон-Уайтли

Пара начала встречаться в 2010 году. Через 6 лет актер сделал предложение любимой, но свадьбу они так и не сделали. У влюбленных родился первенец - сын Джек. Позже они стали родителями во второй раз. В феврале 2022 года на свет появилась их общая дочь Джеймс.

Затем они намекали на официальное оформление отношений. Но решили отложить из-за того, что хотели дождаться, когда дети подрастут.

Напомним, недавно певица Бритни Спирс появилась в свадебном платье.

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