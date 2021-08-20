Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась округлившимся животиком.

Британский актер Джейсон Стейтем и его жена, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли станут родителями во второй раз.

Фотографию в белом облегающем платье с округлившимся животиком Хантингтон-Уайтли опубликовала 19 августа в своем Instagram.

"Та-дам!" - подписала она серию снимков, прикрепив хештэг "#раунд2".

Ни пол малыша, ни иные детали второй беременности женщина не предоставила.

Читайте такжеДжейсону Стейтему - 54: нетипичные роли мастера боевиков и любимца женщинВ комментариях ее уже поздравили многие коллеги "по цеху", в том числе модели Поппи Делевинь, Эльза Хоск и Джордан Данн.

34-летняя Рози Хантингтон-Уайтли и 54-летний Джейсон Стейтем уже воспитывают 4-летнего сына Джека Оскара.

Пара вместе с 2010 года, они обручены с января 2016 года. Стейтем и Хантингтон-Уайтли всячески избегают каких-либо скандалов, за что заработали репутацию одной из самых сдержанных пар Голливуда.

Как уже сообщал УНИАН, совсем накануне стало известно о том, что 36-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и ее муж-комик Колин Джост тоже стали родителями.

Автор: Станислав Кожемякин