Актрисе было 94 года.

Американская актриса Джина Роулендс, которая известна благодаря фильму "Дневник памяти", ушла из жизни. Женщине было 94 года. Причиной смерти, вероятно, стала болезнь Альцгеймера, с которой боролась звезда последние 5 лет. Однако официальной версию пока не называют.

Известно, что актриса умерла вчера, 14 августа, в своем доме в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Об утрате близкого человека сообщил ее сын Ник Кассаветис.

Что известно о Джине Роулендс

Джина играла в кино более шести десятилетий. Самыми известными работами являются фильмы, которые созданы в сотрудничестве с режиссером Джоном Кассаветисом, который был ее мужем.

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Также женщина получила много престижных наград, в частности, за роль в киноленте "Женщина под влиянием" она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Также в список наград за актерский талант вошли: два "Золотых глобуса", четыре "Эмми" и еще один почетный "Оскар" за вклад в киноискусство.

Впервые о диагнозе актрисы рассказал ее сын Ник в июне 2024 года на 20-летие со дня создания легендарного фильма "Дневник памяти", где Роулендс играла тоже женщину с болезнью Альцгеймера. Он отмечал, что его мать находится в состоянии "полного слабоумия".

У Джины остался муж и трое детей: Ник, Александра и Зои Кассаветис.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды "Лицо со шрамом" Анхеля Салазара.

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