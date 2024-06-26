Джина Роулендс страдает болезнью Альцгеймера.

У 94-летней американской актрисы, звезды фильма "Дневник памяти" диагностировали болезнь Альцгеймера. Сын знаменитости - режиссер "Дневника памяти" Ник Кассаветис - рассказал о ее состоянии.

В картине Джина сыграла героиню Элли Рэйчел МакАдамс, которая также страдала деменцией. Известно, что болезнь Альцгеймера влияет на память человека, его поведение и коммуникационные навыки.

Как пишет издание Entertainment Weekly, Кассаветис признался, что его звездная мать болеет уже более 5 лет. Режиссер поделился, что актриса почти не понимает, что происходит вокруг нее.

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"Я заставил свою маму сыграть старшую Элли, и мы потратили много времени на разговоры о болезни Альцгеймера, и теперь, в течение последних пяти лет, у нее была болезнь Альцгеймера. Она в состоянии полного слабоумия. И это так безумно - мы прожили это, она сыграла это, и теперь все зависит от нас", - рассказал Ник.

К слову, болезнью Альцгеймера страдала и мать Роулендс. Она ушла из жизни в 1999 году. В 2004 году во время премьеры фильма "Дневник памяти" Джина рассказала о своих впечатлениях от съемок. Она делилась, что опыт сыграть персонажа с болезнью Альцгеймера был сложным для нее.

"Был особенно тяжелым, потому что я играю персонажа, у которого болезнь Альцгеймера. Я прошла через это со своей мамой, и если бы Ник не был режиссером фильма, я не думаю, что я бы на это пошла", - отмечала актриса.

Что известно о Роулендс

Карьера знаменитости длилась более шести десятилетий. Самыми известными работами Джины являются фильмы, созданные в сотрудничестве с ее мужем, режиссером Джоном Кассаветисом.

Она сыграла главную роль в картине "Женщина под влиянием" (1974), за которую была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Также в список самых известных фильмов с ее участием вошли "Премьера", "Глория", который принес ей еще одну номинацию на "Оскар".

Ее талант и преданность искусству сделали ее одной из самых уважаемых актрис своего времени. Она получила многочисленные награды, в частности, "Золотой глобус", "Эмми" и почетный "Оскар" за вклад в киноискусство.

Напомним, ранее у Селин Дион случился судорожный приступ прямо посреди съемок.

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