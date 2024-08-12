Знаменитость ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Умер известный кубинско-американский актер и комик Анхель Салазар. Наибольшую славу артист получил благодаря роли помощника Тони Монтаны, Чи Чи в криминальном фильме "Лицо со шрамом".

Как пишет издание Daily Mail, знаменитости не стало в возрасте 68 лет. О смерти актера сообщила его представительница и доверенное лицо Энн Вингсонг. Стало известно, что Салазар ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Смерть наступила во сне, когда Анхель находился в доме своего друга.

Большинство друзей звезды после того, как узнали трагическое известие, почтили память артиста и выразили соболезнования родным.

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"Вернувшись домой со съемок, я узнала, что мой дорогой близкий друг Анхель Салазар умер. Мы с Анхелем работали вместе много лет. Мне не будет хватать его глупых выходок и веселого смеха. Очень печально. Люблю тебя, мой друг. Покойся с миром", - отметила актриса Кадрольша Она Кэрол.

Что известно о Салазаре

Анхель известен ролью в драме "Лицо со шрамом", но до всемирной славы он также снялся в фильмах "Незнакомец наблюдает", "Гордая походка", "Ночи на бульваре", "Там, где бродит бизон".

Вплоть до самой смерти артист продолжал работать. Недавно Салазар участвовал в 17 различных проектах, которые сейчас находятся на разных стадиях производства. Некоторые из картин, вероятно, не увидят свет из-за смерти актера.

Он также известный в Америке комик. Изюминкой его стендапов стал испанский язык. Артист часто добавлял в свои выступления высказывания на этом языке. Анхель появлялся на сцене американского телевизионного реалити-шоу "Последний комик".

Напомним, ранее ушла из жизни звезда "Черной пантеры" Конни Чиуме.

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