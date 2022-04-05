Роговцева подчеркнула, что россиянам никто не простит насилие.

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева заявила, что зверства, которые совершили российские оккупанты в Украине, никто никогда не простит. По мнению звезды, мы должны побороть страх, но не ненависть к ним.

Актриса заявила в эфире 5 канала, что русская армия вызывает лишь отвращение и ненависть. Она ворует, забирает и убивает мирных людей, оставляет за собой лишь смерть.

По словам народной артистки, мы должны побороть страх, но ненависть – не стоит.

"Проклинать – грех, но не проклинать оккупантов невозможно", – сказала она.

"Мы все вместе проклинаем каждого, кто поднял руку на украинца, сбрасывает бомбы, нажимает кнопку пуска ракеты и расстреливает наших людей. Так действуют звери и уроды, а не люди", – подчеркнула Роговцева.

Несмотря на это, актриса отметила, что устала от войны. По ее словам, люди истощении необычным общением, некомфортным существованием и оторванностью от дома. Ада Роговцева одинаково призывала украинский народ быть милосердными и терпеливыми друг к другу.

"Украинцы всегда были интеллигентной нацией, и мы доказываем это. Будьте благодарны и вежливы с теми, кто помогает украинской армии", – подчеркнула Роговцева.

Кроме этого, она добавила, что в России никогда не было интеллигенции, сейчас идет борьба между добром и злом. Но господство злости не сможет никогда победить.

Отметим, сейчас вся семья Роговцевой защищает Украину от оккупантов. Ранее она заявила, что "если бы убили моего ребенка, я бы загрызла".

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