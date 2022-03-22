Сейчас вся семья Роговцевой защищает Украину от оккупантов.

Украинская актриса Ада Роговцева рассказала о войне в Украине и о том, как российские оккупанты убивают детей.

Звезда украинского кино и театра поделилась в интервью российскому оппозиционному YouTube-каналу "Настоящее время", что ее внук и зять вступили в территориальную оборону, а она вместе с дочкой занялась волонтерством. Таким образом вся ее семья встала на защиту Украины от российских оккупантов, которые не только уничтожают украинскую инфраструктуру, но и убивают мирных жителей, детей, военных.

"Знаете, если бы так случилось, что убили бы моего ребенка, я бы загрызла того человека, который это сделал! Я бы зубами его разорвала. А убивают наших детей! Вы понимаете, что в наших душах, что в наших сердцах и что в наших головах в связи с этим происходит? Как это перетерпеть, как это понять?", - сказала Роговцева.

Напомним, как семья актрисы Ады Роговцевой защищает Украину на фронте и волонтерит.

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