Она также призналась, кто ответственный в их семье за приготовление еды.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала о быте с мужем-ресторатором Мишей Кацуриным. В частности, она призналась, кто в их семье чаще готовит.

Артистка отметила, что не успевает готовить еду для любимого из-за своей занятости. Более того, по словам Дорофеевой, она последний раз готовила борщ дома 7 лет назад.

"Я не успеваю... А теперь, когда мне так повезло, что Миша постоянно дома что-то снимает, он обожает готовить, я - сушеф дома, я помогаю. Поэтому все в голове в основном у него по поводу готовки", - рассказала Надя в шоу "20:23".

Она также добавила, что процесс готовки еды всегда объединяет. Поэтому, если есть свободное время, супруги выбирают сложные рецепты и вместе проводят время на кухне.

"Мы любим взять из какой-то программы рецепт, прям очень какой-то сложный, например, зеленое ризотто там с лососем и готовить. Это очень классно".

К слову, Надя Дорофеева и Миша Кацурин официально подтвердили свои отношения в июне 2022 года. Позже пара тайно сыграла свадьбу летом прошлого года.

Кстати, от первого брака с Дашей Кацуриной у мужчины есть двое детей: дочь Александра и сын Иван.

Напомним, ранее муж Нади Дорофеевой рассказал, из-за чего может "получить" от певицы.

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