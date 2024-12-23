Стало известно, для чего Янису Тимми была нужна такая сумма денег.

Латвийский баскетболист и экс-супруг российской певицы из Украины Анны Седоковой - Янис Тимма - незадолго до своего самоубийства занял кругленькую сумму денег у одиозной артистки. Стало известно, что у спортсмена, который покончил с собой в Москве 17 декабря, был немалый долг.

Как пишут пропагандистские СМИ, длительное время Тимма не выплачивал алименты шестилетнему сыну Кристиану от первого брака с латвийкой Саной. Сама экс-супруга баскетболиста не комментировала эту тему публично. Однако стало известно, что из-за задолженности имущество Яниса в Риге, Латвия, выставили на аукцион.

За несколько дней до официального расторжения брака с бывшей участницей группы "ВИА Гра", которое состоялось 9 декабря этого года, спортсмен занял у нее крупную сумму. Речь идет о миллионе рублей, а это примерно 406 тысяч гривен. Такую сумму он попросил в долг, чтобы выплатить алименты сыну.

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Представители певицы-предательницы пока отказались комментировать ситуацию с долгом. Вероятно, до самоубийства Янис не вернул Анне одолженную сумму. Сейчас 42-летняя исполнительница находится в больнице, куда ее госпитализировали после смерти бывшего.

К слову, пара закрутила роман в 2019 году, а уже через год они поженились. У супругов не было общих детей. У Седоковой есть трое детей - дочери Моника и Алина и сын Гектор - от трех предыдущих мужей. В этом году Анна и Янис развелись, потому что не смогли жить на две страны - мужчина находился в США, женщина - в РФ.

Певица уже много лет живет в РФ и никоим образом не высказывается о войне. Она молчаливо поддерживает террор оккупантов и спонсирует войну, платя налоги в стране-агрессоре.

Напомним, ранее стало известно, чтоАнна Седокова оплатит похороны Яниса Тиммы. В частности, предательница покроет расходы на перевозку тела баскетболиста из РФ в Латвию.

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