Актриса отметила, что много лет назад в нее никто не верил, но сейчас она доказала, что достойна такой награды.

Известная американская актриса, звезда фильмов "Ангелы Чарли", "Субстанция" Деми Мур получила первый в своей карьере "Золотой глобус". Знаменитость рассказала о своем сложном пути в кино и прокомментировала победу на престижной премии.

62-летняя артистка одержала победу в номинации "Лучшая актриса (мюзикл или комедия)" за главную роль Елизаветы Спаркл в фильме "Субстанция". По словам звезды, она посвятила более 40 лет своей жизни киноиндустрии, и только сейчас получила желанное мировое признание. В далеком прошлом звезду называли "попкорн-актрисой" и не верили, что она достигнет высот. В свое время даже сама Мур поверила в это и разочаровалась в себе.

"Я занимаюсь этим много лет, более 45 лет, и это впервые я выиграла что-то как актриса. 30 лет назад продюсер сказал мне, что я попкорн-актриса, и с тех пор это означало для меня, что (награды - УНИАН) это не то, что мне позволено получить, и что я могу делать успешные фильмы, зарабатывать много денег, но не могу получать признание. Я согласилась, и я поверила в это, и впоследствии это меня съело, вплоть до того, что несколько лет назад я решила, что, возможно, это все. Я сделала то, что должна была сделать", - сказала знаменитость во время получения заветной статуэтки.

Однако все изменилось, когда ей предложили сыграть роль в "Субстанции" Корали Фаржи. Деми поблагодарила режиссера за возможность перевоплотиться в Спаркл и назвала фильм со своим участием "абсолютно сумасшедшим".

"Тогда, когда я находилась на низкой точке своей жизни, на мой стол попал волшебный, дерзкий, смелый, нестандартный, абсолютно сумасшедший сценарий под названием "Субстанция", и вселенная сказала мне, что ты не все сделала. Я очень благодарна Корали за доверие сыграть эту женщину", - добавила актриса.

К слову, ранее Мур уже номинировали на "Золотой глобус". Впервые это произошло за роль в фильме "Призрак", а позже за съемки в сериале "Если бы стены могли говорить". Однако на кинопремию "Оскар" звезде пока что не приходилось попасть.

Напомним, ранее Деми Мур рассказала о здоровье тяжелобольного Брюса Уиллиса. Актер уже два года живет с лобно-височной деменцией.

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