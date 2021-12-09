Коронавирус не щадит даже богатых и влиятельных людей.

Эпидемия коронавируса терзает Землю больше двух лет. Каждый день на аппаратах ИВЛ и реанимациях погибают десятки тысяч людей. Среди жертв этой печальной статистики числятся актеры, режиссеры, политики, спортсмены и ученые. Вспоминаем, кто из знаменитостей стал жертвой коварной болезни.

Борис Александров

Врач-терапвет и создатель известных в России глазированных сырков "Б.Ю.Александров" скончался от коронавируса в возрасте 73 лет. Болезнь переносил в тяжелом состоянии и был подключен к ИВЛ. Примечательно, что при жизни бизнесмен считал, что опасность коронавируса надуманна, и что Китай наживается на эпидемии.

Мария Тереза Бурбон-Пармская

Испанская принцесса стала первой жертвой пандемии среди европейских особ королевской крови. Ей было 86 лет. Мария Тереза была политическим деятелем, ученым и боролась за права женщин.

Владимир Меньшов

Российский актер и режиссер Владимир Меньшов умер на 81-м году жизни. Меньшов режиссировал такие известные фильмы, как "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".

Лючия Бозе

Одна из самых популярных итальянских киноактрис стала очередной жертвой пандемии. Её жизнь оборвалась на 89 г оду жизни. Бозе была суперзвездой Италии и снималась в лучших итальянских фильмах "Хроника одной любви", "Дама без камелий", "Завещание Орфея", "Под знаком Скорпиона", "Сатирикон". В 1947 году Лючия победила в конкурсе "Мисс Италия".

Борис Грачевский

Художественный руководитель телешоу "Ералаш" Борис Грачевский несколько месяцев боролся с коронавирусом. В результате сердце режиссера не выдержало. Он умер в возрасте 71 год.

Серджо Росси

Читайте такжеКрасота не спасет мир: 5 знаменитостей с дефектами внешности, которые вы могли не заметить (фото)Итальянский дизайнер Серджо Росси, владелец одноименного бренда женской одежды, умер от коронавируса в возрасте 84 года. В Италии его называли королем обуви за утонченный и элегантный стиль его бренда. Основанная им компания направляет часть средств от продажи обуви на борьбу с коронавирусом.

Ларри Кинг

Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 88 году от осложнений коронавируса. Ларри вел собственное шоу на телевидении, где брал интервью у различных знаменитостей. Оно попало в книгу рекордов Гиннеса как самое длительное шоу с бессменным ведущим, а сам Кинг имеет звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Джон Прайм

Американский певец и автор песен в стиле кантри и фолк Джон Прайм имеет две премии "Грэмми". Его песни исполняли Дуайт Йокам, Джонни Кэш, Джон Денвер. Боб Дилан высоко оценивал его певческий талант. Прайм умер от осложнений коронавируса в возрасте 73 года.

Людмила Лядова

Народная артистка СССР, певица и пианистка Людмила Лядова скончалась от COVID-19 на 96-м году жизни. Перед смертью певица тяжело болела и имела 75% пораженных легких. Лядова написала более 800 песен, некоторые из них стали хитами: "Барабан", "Ай-люли", "Старый марш", "Чудо-песенка".

Автор: Екатерина Пулатова