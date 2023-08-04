Певица не видела папу шесть месяцев.

Украинская певица Злата Огневич поделилась радостной новостью. Впервые за долгое время она встретилась со своим отцом.

Звезда показала в Stories своего улыбающегося папу. Также она отметила, что очень им гордится.

"Папа приехал. Полгода без выходных. Раненые. Ночи без сна. Очень им горжусь", - написала Огневич.

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Известно, что отец певицы помогает раненым. Леонид Бордюк - военный хирург. В начале полномасштабной войны РФ против Украины он пошел на фронт, чтобы спасать наших защитников.

Где именно находился отец Огневич - не сообщается. Ранее СМИ писали, что мужчина спасает раненых на Харьковщине. Однако точное место работы военного хирурга не разглашается ради безопасности, его и защитников Украины.

В мае 2023 года Огневич рассказывала, что ее отец находился на фронте. Тогда она говорила о папе так:

"Мы уже давно не виделись... Потому что он помогает раненым и уже видел столько, что страшно представить... Недавно, когда мы общались по телефону, сказал, что будет там до последнего, до самой победы Украины. Там, где он очень нужен, как и сотни врачей, парамедиков".

Напомним, недавно Огневич довела россиян до бешенства шуткой про Крымский мост.

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