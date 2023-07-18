Россияне начали критиковать певицу за радость, впрочем она быстро поставила их на место.

Украинская певица Злата Огневич спровоцировала у россиян "вспышку бешенства". Все началось с того, что она порадовалась взрывам на Крымском мосту.

Вчера на переправе россиян ко временно оккупированному полуострову "что-то случилось", а потому певица записала забавное видео. Она показала, как украинцы реагируют на "нытье" тех, кого огорчили взрывы в Крыму. Очередной удар по мосту заставил Огневич танцевать и искренне радоваться.

"Звонили родственники из Крыма. Говорили, что мост снова взорвали... Ой, какая печальная новость", - шутила певица.

Видео собрало немало положительных отзывов от украинцев. Они пишут, что тоже радуются очередным взрывам, ведь россияне переправляют через мост оружие и технику, которыми уничтожают наши города.

"Пусть там уже все пылает", - пишут комментаторы.

Злата Огневич порадовалась взрывам на Крымском мосту - видео

Впрочем, в комментарии также набежали россияне и "боты". Представители страны-агрессора начали писать, что радоваться взрывам якобы нельзя, ведь это "цинично" и "жестоко". Россияне начали беситься и "проклинать" украинцев.

В ответ на истерику представителей страны-агрессора Огневич записала еще одно видео. Она объяснила, что ненавидит лицемерие.

"Я и впредь буду радоваться успехам наших ребят, я и впредь буду танцевать от каждого шага нашей страны, который приближает победу. И теперь к вам обращаюсь... Если вы такие святоши, то зайдите на независимые СМИ и посмотрите, сколько горя, трагедий и боли вы принесли нашей стране. Ненавижу лицемерие и вас тоже ненавижу", - ответила россиянам Огневич.

Напомним, недавно Огневич могла попасть под обстрел оккупантов. Она находилась в Сумах, однако успела уехать до того, как россияне в очередной раз ударили по мирному городу.

Вас также могут заинтересовать новости: