Папа певицы - военный хирург. После начала полномасштабной войны он пошел на фронт, чтобы спасать наших защитников.

Отец певицы Златы Огневич - военный хирург. Поэтому после начала полномасштабной войны он не смог оставаться в стороне, и решил пойти на фронт. Зовут мужчину Леонид Бордюг. Согласно последним данным из открытых источников, он проходил службу в Харьковской области.

Сейчас артистка показала фото, на котором она позирует с отцом. Злата держит Леонида под руку. В описании к публикации знаменитость пожаловалась на то, что уже давно не видела родителя.

"На фото мы с папой. Мы уже давно не виделись... Потому что он помогает раненым и уже видел столько, что страшно представить... Недавно, когда мы общались по телефону, сказал, что будет там до последнего, до самой победы Украины. Там, где он очень нужен, как и сотни врачей, парамедиков", - написала Злата Огневич.

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Кроме того, певица добавила, что вскоре она планирует представить новую композицию. Вероятно, она как-то связана с тем, что в Украине сейчас идет война. Известно, что песня имеет название "Янгол".

"У меня скоро состоится особая премьера. Это не просто новый сингл, а очень важная миссия, все подробности – со временем. Мне понадобится ваша поддержка, сила и помощь!" - добавила Огневич.

Напомним, Злата Огневич впервые призналась, жалеет ли о своем выборе в финале "Холостячки".

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