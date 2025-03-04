Исполнительница отметила, что к ней приставал влиятельный мужчина.

Известная украинская певица Злата Огневич призналась, что она стала жертвой домогательств. Артистка рассказала, как к ней приставал влиятельный мужчина и когда с ней произошел этот инцидент.

Впервые звезда сообщила о домогательствах в комментарии для программы "Тур звездами на Люкс ФМ". По ее словам, неприятная ситуация произошла с ней 10 лет назад, когда ей было 29 лет. Тогда она занималась благотворительностью и собирала средства на нужды детского дома. За помощью знаменитость решила обратиться к одному влиятельному мужчине, вероятно бизнесмену. Они встретились в людном месте, где планировали обсудить детали о предоставлении средств детям-сиротам.

Правда, встреча зашла не в ту сторону. Неожиданно мужчина начал касаться ног исполнительницы и гладить ее волосы. А также он предложил певице уединиться и провести время вдвоем. Тогда артистка испугалась и не дала достойный отпор мужчине, однако сейчас она говорит, что сделала бы иначе и точно бы придала эту ситуацию огласке.

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"Я искала деньги на помощь детскому дому. Это было где-то 10 лет назад. Я встретилась с очень одним влиятельным человеком и просила у него деньги на помощь этому детскому дому. В какой-то момент во время нашей встречи, которая проходила в людном месте, он положил руку мне на колено, начал гладить волосы и говорить: "Знаешь, у меня дома есть такая классная коллекция пластинок, давай с тобой поедем послушаем вместе". Тогда я не знала, что ему на это ответить. Я просто застыла на месте, у меня не было слов. Сейчас я бы такой шум подняла, я бы на него кричала, и сказала, что позову полицию", - отметила Огневич.

А также артистка прокомментировала свою личную жизнь. Она ответила, не жалеет ли, что раньше не построила семью, а была карьеристкой, и из-за того, что ее сердце до сих пор свободно:

У каждого свой путь. Я больше не страдаю из-за этого. Я все понимаю. Не сложилось, ну и ничего страшного. В другом сложилось. Очень интересная жизнь у меня была и продолжается.

Напомним, ранее россияне украли песню Златы Огневич. Речь идет о композиции "За лесами, горами". Россияне перевели украинский хит и начали использовать его на пропагандистских фестивалях. Исполнительница сообщила, что хочет наказать жителей страны-аресорки. Артистка уже собрала доказательства преступления.

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