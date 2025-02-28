Артистка уже собрала доказательства преступления.

Известная украинская певица Злата Огневич, которая недавно рассказала о циничной краже россиянами ее песни "За лісами, горами", хочет их наказать.

О своем решении она рассказала в Instagram. По ее словам, уже есть достаточно доказательств, чтобы показать незаконное использование ее композиции на пропагандистских концертах в РФ.

"Друзья, я к вам с новостями. За сутки мы собрали 43 видеодоказательства использования "За лісами, горами" в разных уголках России на различных мероприятиях. Я уже общалась с юристами. Я понимаю, что меня ждет очень нелегкий путь, но я приняла решение - бороться", - подчеркнула Огневич.

Артистка также добавила, что даже удалось найти оригинальную версию песни, однако она исполнялась в прошлом году на российском канале. Более того, тогда эту композицию оценивали путинисты Тимоти и Баста.

"Это трэш, конечно. Но вы знаете, что я не буду молчать. Я не буду спокойно смотреть, как воруют мои песни и ничего не делать при этом. Я буду добиваться справедливости! Не получится воровать украинские песни", - отметила Злата.

К слову, россияне перевели украинский хит певицы на русский язык и начали использовать его на пропагандистских фестивалях. Однако это уже не первый случай циничной кражи оккупантов. Например, в январе прошлого года подобная ситуация случилась с Кристиной Соловий. Тогда на шоу жены пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова включили ее хит "Тримай". Россияне перевели песню украинки на русский язык и незаконно использовали ее в выступлении фигуристов.

Напомним, ранее россияне украли известный украинский сериал "Спіймати Кайдаша" и опозорились.

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