Популярная украинская певица Злата Огневич рассказала, что россияне цинично украли ее песню.
Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Речь идет о композиции Златы под названием "За лісами, горами". Россияне перевели украинский хит и начали использовать его на пропагандистских фестивалях.
"Я думала, что меня уже ничем не удивишь. Что можно ожидать от страны, которая постоянно присваивает и ворует себе что-то хорошее чужое? В последнюю очередь я могла представить, что моя песня станет частью роспропаганды. До сих пор нахожусь в шоке. Мне прислали около 30 выступлений с различных фестивалей, концертов при поддержке "единой России", которые мне больно было смотреть и слушать", - пожаловалась Огневич и показала эти выступления и оригинал композиции.
Реакция сети
В комментариях под видео коллеги и подписчики певицы выразили свое возмущение и поддержали Злату:
- "Какой идиотизм", - написала танцовщица Алена Шоптенко
- "Какие утирки", - добавил Анатолий Анатолич
- "Теперь оригинал надо раз сто послушать, чтобы восстановить душевное равновесие"
- "Чтобы они сгнили, им никогда не создать ни песню, ни культуру, ни нацию, потому что одно, что они умеют - это воровать, врать и убивать! А песня ваша навсегда будет звучать так душевно и красиво только на украинском родном".
Напомним, ранее певица Jerry Heil стала жертвой атаки россиян в сети.