Артистка рассказала подробности кражи.

Популярная украинская певица Злата Огневич рассказала, что россияне цинично украли ее песню.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Речь идет о композиции Златы под названием "За лісами, горами". Россияне перевели украинский хит и начали использовать его на пропагандистских фестивалях.

"Я думала, что меня уже ничем не удивишь. Что можно ожидать от страны, которая постоянно присваивает и ворует себе что-то хорошее чужое? В последнюю очередь я могла представить, что моя песня станет частью роспропаганды. До сих пор нахожусь в шоке. Мне прислали около 30 выступлений с различных фестивалей, концертов при поддержке "единой России", которые мне больно было смотреть и слушать", - пожаловалась Огневич и показала эти выступления и оригинал композиции.

Реакция сети

В комментариях под видео коллеги и подписчики певицы выразили свое возмущение и поддержали Злату:

"Какой идиотизм", - написала танцовщица Алена Шоптенко

"Какие утирки", - добавил Анатолий Анатолич

"Теперь оригинал надо раз сто послушать, чтобы восстановить душевное равновесие"

"Чтобы они сгнили, им никогда не создать ни песню, ни культуру, ни нацию, потому что одно, что они умеют - это воровать, врать и убивать! А песня ваша навсегда будет звучать так душевно и красиво только на украинском родном".

Напомним, ранее певица Jerry Heil стала жертвой атаки россиян в сети.

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