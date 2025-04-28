Исполнительница отметила, что не готова стать мамой и посвятить всю себя малышу.

Известная украинская певица Злата Огневич, которая назвала пасху "русским куличом" и нарвалась на жесткий хейт, высказалась на тему материнства. Исполнительница призналась, что не планирует рожать детей и объяснила почему она не хочет стать мамой.

В комментарии для программы "Ближе к звездам" артистка отметила, что она относит себя к категории людей, которые вообще не хотят иметь детей. Даже через несколько лет, говорит звезда, она бы не хотела находиться в статусе мамы.

По ее словам, материнство - это большой шаг к изменениям. Сама Огневич пока не готова посвятить всю себя ребенку и не охотно воспринимает возможные изменения в теле, которые могут произойти во время беременности. Знаменитость подчеркнула, что с большим уважением относится ко всем матерям, но сама она говорит, что эта роль не для нее.

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"Сейчас у меня нет желания родить своего ребенка. Я отношусь к чайлдфри. Это мой выбор, мое тело, моя жизнь. И никакие рамки общества мне точно не навяжут тот образ жизни, которым я не хочу жить. Со всем уважением к матерям. Это огромный труд. И я не уверена, что я к этому готова", - поделилась Злата.

Отметим, что еще в прошлом году Огневич делала совсем другие заявления. В 2024 году она признавалась, что мечтает встретить любимого человека, с которым бы смогла построить семью, в частности, и родить ребенка. Более того, певица даже задумывалась об усыновлении сироты. Однако сейчас, похоже, ее взгляды изменились, и она не хочет становиться мамой.

Напомним, на прошлой неделе на церемонии вручения премии "YUNA-2025" Злата Огневич намекнула, что состоит в отношениях. Артистка впервые за долгое время заговорила о личной жизни и изменениях в ней. Она заявила, что ее сердце снова занято.

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